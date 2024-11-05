Bakan Bak: Yurt başvurusu yapan öğrencilerin yüzde 97'si yerleştirildi

05 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:08

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini yurtlarımıza yerleştirdik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu' nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. Bakan Bak "2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini yurtlarımıza yerleştirdik" dedi.

İşte Bakan Bak'ın açıklamalarından satırbaşları;

2024 yılı Ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandılar.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini yurtlarımıza yerleştirdik.

Bakanlığımız için öngörülen 2025 yılı bütçe ödeneği, toplam 231.922.274.000 TL olmuştur.