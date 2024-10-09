Bakan Bayraktar açıkladı! Kış saati uygulamasına geri dönülecek mi?

09 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulamasıyla ilgili merak edilen soruyu cevapladı. Şu an için herhangi bir değişiklik düşünülmediğini söyleyen Bayraktar, "İller kendi mesai ve okul saatleriyle ilgili düzenlemeler yapabilirler" dedi.

Kış saati uygulaması enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışından daha fazla yararlanmak için kaldırıldı

Kış saati uygulaması enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışından daha fazla yararlanmak için kaldırıldı

2016 yılında hayata geçirilen kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle karanlıkta yollara düşen çocuklar ve çalışanların en çok merak ettiği soru ise "Kış saati uygulamasına geri dönülecek mi?" oldu.

KIŞ SAATİ​ UYGULAMASI GERİ DÖNECEK Mİ?

Bugünkü AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, kış saati uygulamasıyla ilgili merak edilen soruyu da cevapladı.

YENİ DÜZENLEME İÇİN SİNYAL VERDİ

Bakan Bayraktar "Herhangi bir değişiklik düşünmüyoruz, ancak iller kendi mesai ve okul saatleriyle ilgili düzenlemeler yapabilirler" dedi.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye​'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.

Buna göre; Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.