Bakan Bayraktar hedefi duyurdu: 2045'te 145 yeni sondaj yapılacak! Akkuyu'da ilk ünite açılıyor

12 Aralık 2024 00:08 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 00:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'de yaptığı konuşmasında enerji alanında yeni yılda planladıkları çalışmaları açıkladı. Elektrik ve doğal gaz destekleri konusuna da değinen Bayraktar devam edeceklerini belirtti.

Enerji​ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı sunumda, enerji ve madencilik​ alanında sürdürülen projelerle ilgili kapsamlı bilgiler verdi. Bayraktar, petrol​ ve sondaj​ faaliyetlerinin 2025 yılına kadar genişletileceğini ve Gabar sahasındaki üretimle birlikte günlük petrol üretiminin 160 bin varile ulaştığını belirtti. Bu üretimle 6.4 milyon aracın yakıt ihtiyacının karşılanabildiğini ifade eden Bayraktar, Şırnak’ın artık terörle değil üretim ve kalkınmayla anılacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sondaj faaliyetlerimizi devam ettirerek 2025 yılında 145 yeni sondaj yapmayı hedefliyoruz. Gabar sahasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında ulaştığımız 160 bin varil üzerindeki günlük üretimimizle 6.4 milyon aracın ihtiyacını karşılayabiliyoruz” dedi.

"AKKUYU'DA İLK ÜNİTE YAKINDA DEVREYE ALINACAK"

Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Bayraktar, santralin ilk ünitesinin yakında devreye alınacağını ve 4 bin kişiye kalıcı istihdam sağlanacağını ifade etti. Sinop ve Trakya’daki nükleer santral projeleri ile küçük modüler reaktör çalışmalarının da sürdüğünü belirten Bayraktar, enerji ve madencilikte çevresel sorumluluk ve ekonomik kalkınma arasında denge kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEKLERİ

Bayraktar, küresel enerji sektöründe son birkaç yılda birçok krizin bir arada yaşandığını ve bu süreçte oluşan yüksek maliyetlerin vatandaşlara yansımasını önlemek için sağlanan destekleri önemli ölçüde artırdıklarını belirterek, "Bu bağlamda, tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarında 2023 yılında 328 milyar lira, 2024 yılının 11 aylık döneminde ise 314 milyar liralık tutar devletimiz tarafından karşılanmıştır. Halihazırda, meskenlerde kullanılan elektriğe düşük tüketim kademesinde yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde yüzde 40, doğal gaza ise yüzde 63 oranında destek sağlıyoruz." dedi.

Bunun yanında, dar gelirli hanelere elektrik tüketim desteği kapsamındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile hanedeki nüfusa bağlı olarak aylık 150 kilovatsaatlik tüketim seviyesine kadar destek verdiklerini 2024'ün başından itibaren 4,1 milyon haneye 8,1 milyar liralık elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar liralık doğal gaz tüketim desteği sağladıklarını ifade eden Bayraktar, bu yıl içerisinde ise 1,6 milyon haneye 1,4 milyon ton kömür dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.