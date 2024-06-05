Bakan Bolat'ın görevinden affını istediği iddialarına yalanlama

05 Haziran 2024 13:22 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 13:22

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde; Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sıhhi nedenlerden dolayı görevinden affını istediği öne sürülmüştü. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"PİYASALARDA GÜVENSİZLİK OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR..."

DMM, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sıhhi nedenlerden dolayı görevinden affını istediği iddiası yalanlandı. Ayrıca açıklamada; bu iddialar ile piyasalarda güvensizlik oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıhhi nedenlerden dolayı görevinden affını istedi” iddiası doğru değildir.

Bakan Bolat’ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"