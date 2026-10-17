Bakan Çiftçi, Batman'da Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılışına katıldı

Batman'daki programları kapsamında kent merkezinde bulunan Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılış törenine katılan Bakan Çiftçi'yi, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, ve protokol üyeleri karşıladı.

Batman İl Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından cami ibadete açıldı. Bakan Çiftçi, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve beraberindeki protokol üyeleri, açılışın ardından camide öğle namazını kıldı.