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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:03

Bakan Çiftçi'den Pakistan için kardeşlik mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Sayın Syed Mohsin Naqvi ile İstanbul'da görüştü. Mustafa Çiftçi Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yaptı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:03

İçişleri Bakanı , Pakistan Federal İçişleri Bakanı Sayın Syed Mohsin Naqvi ile ’da görüştü. Görüşmede terör örgütlerine karşı ortak mücadele mesajı verildi.

TÜRKİYE-PAKİSTAN KARDEŞLİĞİ VURGUSU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyadaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dost ve kardeş Pakistan Federal İçişleri Bakanı Sayın Syed Mohsin Naqvi’yi İstanbul’da ağırladık.
Kökleri tarihimize, ortak değerlerimize ve zor zamanlarda gösterdiğimiz dayanışmaya uzanan Türkiye–Pakistan kardeşliği, bugün her alanda güçlenerek devam ediyor.

ÜLKELER ARASI BİLGİ PAYLAŞIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Görüşmemizde; PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve siber suçlar, organize suçlar, kaçakçılık ve düzensiz göç yönetimi konularını ele aldık. Terörün her türüne karşı ortak mücadele irademizi vurguladık. Güvenlik tehditlerinin sınırları aştığı günümüzde, ülkeler arasındaki dayanışma ve bilgi paylaşımı büyük önem taşıyor.

Kardeş iki ülke arasında uluslararası terörizm, uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadelede iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağız. Ortak tarihimizden ve sarsılmaz kardeşliğimizden güç alarak güvenlik alanındaki iş birliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sayın Bakan’a nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşmeleri için teşekkür ediyorum.

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ETİKETLER
#İstanbul
#mustafa çiftçi
#terör örgütleri
#Syed Mohsin Naqvi
#Türkiye Pakistan
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