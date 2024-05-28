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Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 çete daha çökertildi!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 07:51 - Güncelleme : 28 May 2024 07:58

Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-50” operasyonlarında; Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-50” operasyonlarında; Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak: TGRT Haber
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