Gündem
Editor
 Ümit Buget

6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında, 6 ilde 32 şüphelinin gözaltına alındığını 30'unun tutuklandığını duyurdu.

6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 09:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda siber suçlarla mücadele kapsamında, 6 ilde 32 şüphelinin gözaltına alındığını 30'unun tutuklandığını bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında Jandarmamız 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheliyi yakaladı” Sinop merkezli 6 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 32 şüpheliyi yakaladık. 6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi30'u TUTUKLANDI. 6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi2'si hakkında hükümleri uygulandı.

6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 5 adet araç ile 410 adet banka hesabına el konuldu. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi İnternet siteleri üzerinden oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, 6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketiYasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve 6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yasa dışı, bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz6 ilde siber gözaltılar! 524,5 milyon liralık hesap hareketi

https://x.com/AliYerlikaya/status/1983777402175029324

