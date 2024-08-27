Bakan Fidan Azerbaycanlı bakanla görüştü: İkili birlik vurgusu

27 Ağustos 2024 19:21 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 19:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda görüştü. İkili basın toplantısı yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Bakan Fidan konuşmasında "Her iki ülke (Türkiye ve Azerbaycan) daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, da iki ülke arasındaki koordineli çalışmalara vurgu yaparak "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir." dedi.

2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin nasıl benzersiz olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Bayramov, "Ülkemiz için tarihi öneme sahip bu dönemde kardeş ülkenin Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar biz Azerbaycan'a tam desteğinin şahidi olduk. Bu siyasi ve manevi destek gücümüze güç kattı, Azerbaycan halkına moral verdi." dedi.