Bakan Fidan Gazze görüşmeleri için İspanya'ya gidiyor

29 May 2024 06:30 - Güncelleme : 29 May 2024 06:49

Bakan Fidan'dan Avrupa'ya 'PKK' uyarısı: Bir kez daha ortaya koydu...

Bakan Fidan'dan Avrupa'ya 'PKK' uyarısı: Bir kez daha ortaya koydu...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldıktan sonra diplomatik heyeti davet ilettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte bugün Madrid'i ziyaret edeceği belirtildi.

Hakan Fidan'ın Madrid'teki temaslarında, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabaların ele alınması bekleniyor.