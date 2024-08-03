Bakan Fidan Mısır'a gidecek! Ziyaret planında Refah sınır kapısı detayı dikkat çekti

03 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:06

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a yarın Mısır'a gidiyor.

Bu görüşme Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty'in ilk resmi görüşmesi olacak.

Gazze'deki gelişmeler de bu ziyaretin ana gündem maddelerinden biri. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında El Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmelerde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.