Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile görüştü

10 Kasım 2024 14:56 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Bakan Fidan burada Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı​ Hakan Fidan​, Suudi Arabistan’a geldi. Fidan başkent Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Zirvede, geçtiğimiz yıl alınan kararların uygulanmasının takibinin yapılması ve İsrail’in Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurması yönünde alınacak somut kararlar ele alındı.

İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin ilk toplantısı, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da gerçekleştirilmişti.

BAKAN FİDAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-AL Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan​'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad​'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.