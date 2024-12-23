Bakan Fidan ve Muhammed Colani Kasyun Dağı'nda! Çay içerek Şam'ı izlediler

23 Aralık 2024 03:21 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 03:27

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki temaslarını sürdürüyor. Başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani bir araya gelen Bakan Fidan, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na geçti.

Fidan ve Colani, burada çay eşliğinde şehri seyretti.

DEVRİK ESAD REJİMİ AÇISINDAN DAĞIN ÖNEMİ BÜYÜKTÜ

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.