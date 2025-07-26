Bakan Fidan İstanbul'daki kritik toplantıda ülkelerin ortak beklentisini duyurdu: Görüş birliği var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısına İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Balkanların istikrarı başta Avrupa olmak üzere mücavir bölgelerin huzuru ve güvenliği için de büyük önem taşımaktadır. Bu coğrafya Türkiye için yalnızca stratejik değil, aynı zamanda kültürel ve beşeri bağlarla iç içe geçmiş bir öncelik alanıdır." dedi.

Fidan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Balkan Barış Platformu toplantısının ardından basın toplantısında konuştu ve soruları yanıtladı.

İstanbul'un çok yoğun bir diplomasi trafiğinin tam merkezinde yer aldığını ifade eden Fidan, çarşamba günü Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptıklarını, dün de İran-Almanya-İngiltere-Fransa arasındaki nükleer görüşmelerin İstanbul'da gerçekleştiğini hatırlattı.

Fidan "Hiçbir ülke, eski günlerdeki gibi bir sıcak çatışmanın varlığını istemiyor. Sorunların diplomasi yoluyla, konuşarak ve anlaşarak çözülmesi; gündemin bu şekilde ilerletilmesi konusunda masa etrafında bir görüş birliği var." dedi.

TOPLANTI TALİMATINI ERDOĞAN VERDİ

Fidan, bu toplantının yapılması talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini, diğer ülkelerin liderlerinin de bu konuya ilgi beyan ettiklerini, böylelikle Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'dan katılımcılarla bir araya geldiklerini söyledi.

Bakan Fidan, Balkanlar'ın Avrupa, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz havzaları arasında stratejik bir kavşak noktası olduğunu, tarih boyunca siyasi, ekonomik ve güvenlik dengelerinin merkezinde yer aldığını dile getirdi.

"İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK BOYUTLU ŞEKİLDE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Balkanların, bugün de aynı derecede önemini koruduğunu belirten Fidan, şöyle devam etti:

"Balkanların istikrarı başta Avrupa olmak üzere mücavir bölgelerin huzuru ve güvenliği için de büyük önem taşımaktadır. Bu coğrafya Türkiye için yalnızca stratejik değil, aynı zamanda kültürel ve beşeri bağlarla iç içe geçmiş bir öncelik alanıdır. Bu bağların da katkısıyla bölgenin iç ritmini ve gerçekliğini yakından hissedebilen bir ülkeyiz. Bölge ülkeleri ile ikili işbirliğimiz çok boyutlu şekilde gelişmeye devam ediyor. Karşılıklı üst düzey temaslarla işbirliğimiz yeni alanlara giderek her gün taşınıyor. Balkanlarda istikrarın öncelikle bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve diyaloğun daha da güçlendirmesiyle kalıcı hale geleceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızın temelinde bölgesel sahiplenme ilkesi bulunmakta."

Balkan Barış Platformu'nun da bölgesel sahiplenme yaklaşımlarının yeni bir halkasını oluşturduğunu belirten Fidan, hedeflerinin sorunları samimi biçimde ele alan, taraflar arasında düzenli temaslara imkan sağlayan, sonuç odaklı ve özgün bir yapı geliştirmek olduğunu vurguladı.

Fidan, Balkanlar kelimesinin bölünme ve ayrışma değil, işbirliği ve dayanışma anlamında kullanılacağı bir zemini oluşturmak istediklerini, hem bölgelerinin hem de yakın çevrelerinin refahına ve huzuruna katkı sağlama gayretinde olduklarını dile getirdi.

"Herhangi bir sürecin yerine geçmeyi değil, var olan mekanizmaları desteklemeyi hedefliyoruz. Belgrad-Priştine Diyalog süreci başta olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını destekleyen bir çerçeve sunuyoruz." diyen Fidan, bugün katılımcılarla beraber Balkan sorunlarına, Balkan çözümleri bulmak ve somut projeler oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"GELECEĞİMİZİ TESADÜFLERE VE BAŞKALARININ ELLERİNE BIRAKAMAYIZ"

Fidan, katılımcılarla bölgesel meseleleri ele aldıklarını, Balkanların tamamında istikrar ve refahın tesisinin temel öncelikleri olduğuna vurgu yaptıklarını aktardı.

"Bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra enerji güvenliği, bağlantısallığın güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliği ve kapasite inşası fırsatları dahil olmak üzere birçok başlık hakkında görüş alışverişlerinde bulunduk. Elbette Balkan Barış Platformu'nun geleceğini de değerlendirdik. Bu platformun bölgede mevcut platform ve girişimler bakımından tamamlayıcı bir format oluşturmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullanan Fidan, toplantıların düzenli aralıklarla sürdürülmesi ve bölgesel işbirliğini somutlaştıracak projelere öncelik verilmesi yönünde ortak bir irade oluştuğunu vurguladı.

Küresel ölçekte krizlerin iç içe geçtiği, uluslararası normların aşındığı, belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiklerine dikkati çeken Fidan, bu sınamalar karşısında münferit değil, müşterek çözümler aranması gerektiğini söyledi.

Fidan, bölgesel diyalog mekanizmalarının güçlendirmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna, kendi bölgelerine dair kararların hep beraber alınması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortak bir tarihimiz ve bu tarihin acı ve güzel yanları var. Ancak bu tarihin bizi geçmişin çıkmazlarına mahkum etmesine izin vermememiz lazım. Ortak tarihimizden dersler çıkarıp geleceğe birlikte yön verme sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Geleceğimizi tesadüflere veya başkalarının ellerine bırakamayız."

Fidan, Balkan Barış Platformu'nun da bu arayışa hizmet etmesini temenni ettiklerini, birlikte üreten, farklılıklarını zenginlik olarak gören bir Balkanlar için hep birlikte çalışma gayretiyle bu girişimi başlattıklarını belirtti.