Bakan Göktaş 24 yıl sonra yine aynı yerde: Hafta sonu burada çalışıyordum

25 May 2024 09:22 - Güncelleme : 25 May 2024 09:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Belçika'ya Türk göçünün 60. Yılı" kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Brüksel'e gitti. Bakan Göktaş, kentte Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahallede vatandaşları ziyaret etti.

Türklere ait işletmeleri de ziyaret eden Bakan Göktaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ailesine ait markete de giden Bakan Göktaş, 24 yıl sonra yeniden kasanın başına geçti.

"BURADA ÇALIŞIP, AİLEME DESTEK OLUYORDUM"

Kasa başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, liseye gittiği dönemde ailesinin bu marketi devraldığını belirterek, "1998 yıllarıydı, annem kardeşime hamileydi. Hafta sonu olduğunda burada çalışıyor, aileme destek oluyordum" ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

24 sene sonra tekrar kasaya geçmenin kendisini duygulandırdığını, geçmişe götürdüğünü belirten Bakan Göktaş, "Vatandaşlarla sohbet ederek, görüşerek, onları dinleyerek bir bakıma siyaseti burada öğrendim. Üniversiteyi bitirene kadar da cumartesi ve pazar burada çalışmaya devam ettim. Burası benim için çok kıymetli, buralara gelmemde önemli bir adım oldu" dedi.