Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama

17 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere dikkat çekerek, sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamalar getirecek bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" açılışında yaptığı konuşmada çocukların dijital bağımlılık, siber zorbalık​ ve uygunsuz içeriklerden korunması gerektiğini vurguladı. Çalıştay, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA VE OYUN PLATFORMLARINA SINIRLAMA

Bakan Göktaş, yeni eylem planında çocukların dijital platformlarda güvenliğinin sağlanmasına yönelik rehberlik programları ve farkındalık kampanyalarının ön planda olacağını belirtti. Sosyal medya ve oyun platformlarına sınırlamalar getiren yeni yasal düzenlemelerin gündemde olduğunu ifade eden Göktaş, çocuk dostu ve eğitici içeriklerin artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

'GÜVENLİ BİR DİJİTAL DÜNYA SUNMAK İSTİYORUZ'

Bakan Göktaş şöyle devam etti: "Avustralya'da 16 yaş altı için dünyanın en kapsamlı sosyal medya yasağını getiren tasarı yasalaştı. Avrupa Birliği ülkeleri de ekran bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele amacıyla okullarda akıllı telefonlara kullanım yasağı getirdi. Bazı ülkeler, ahlaki ve ulusal güvenlik gerekçesiyle sosyal medya platformlarına kısıtlama getiriyor. Bugün artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız.

Göreve geldiğimiz günden beri, ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördük. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz.

YENİ EYLEM PLANI

Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği için bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz."