Bakan Göktaş, TikTok ve Instagram temsilcileri ile görüşecek! Konu: Şiddet ve istismar

31 Ekim 2024 10:21 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tiktok ve Instagram temsilcileriyle görüşecek. Göktaş temsilcilerle sosyal mecralarda kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar konularını masaya yatıracak.

Edinilen bilgiye göre, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerin artmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bu çerçevede Bakan Göktaş, Tiktok ve Instagram’ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileri ile bir araya gelecek.

KONU: ÇOCUĞA VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE İSTİSMAR

İstanbul’da cuma günü yapılması planlanan toplantıda Bakan Göktaş’ın kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerden duyulan rahatsızlığı ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.