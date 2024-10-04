Bakan Göktaş'tan Fatih'teki iki genç kız cinayetine ilişkin açıklama: 'Bugün ciğeri yanan herkes...'

04 Ekim 2024 23:18 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 23:30

Fatih'teki tarihi surlarda işlenen kadın cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Bakan Göktaş "vahşice" olarak nitelendirdiği cinayet sonrası ailelere destek verildiğini duyurdu. Kadın cinayetlerine yönelik sıfır tolerans ilkesini hatırlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te surlardan atlayan şahsın iki kadını vahşice öldürdüğü cinayetle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için çalıştıklarını vurguladı.

"CİĞERİ YANAN HERKES YOL ARKADAŞIMIZ"

İstanbul'da iki genç kızın "vahşice" katledilmesinin herkesin ciğerini yaktığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız."