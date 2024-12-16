Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması! 'Kuzenlerinde korku ve endişe gördük' demişti

16 Aralık 2024 09:02 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasıyla ilgili konuştu. Gündeme dair soruları da yanıtlayan Göktaş, "Narin kızımızın mahkemesinde onun canına kıyanların en ağır cezayı alması için mücadele eden biziz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul'da konuşan Bakan Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş Türkiye'nin konuştuğu Narin davasıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Öte yandan Bakan Göktaş, geçtiğimiz günlerde "Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük" ifadelerini kullanmıştı.

"MÜCADELE EDEN BİZİZ"

Yeri geldiğinde verilen takipsizlik kararlarına da itiraz ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Tüm davalarda Bakanlık olarak biz varız. Her aşamada mağdurların yanında oluyor, onlara gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Narin kızımızın mahkemesinde onun canına kıyanların en ağır cezayı alması için mücadele eden biziz. Avukatlarımızın savunması herkes tarafından takdir gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihmali nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur evladımızın ailesinin yanında da biz varız."

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının ardından aileyi ziyaret ettiğini anımsatan Göktaş, "Gerekli tüm soruşturmaları ivedilikle başlattım. Bu olayda, her nerede bir ihmal varsa gereğini yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"KADINLAR VE ÇOCUKLAR SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

Niğde'de bir rehabilitasyon merkezinde yaşanan olayın ardından gerekli tüm soruşturmaları başlattıklarını, 16 personelin açığa alındığını, 26 personel hakkında da bizzat Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Göktaş, soruşturma kapsamında 14 personelin tutuklandığını ve haklarında açılan davaya müdahil olduklarını bildirdi.

Çocukların haklarını korumanın ve onları her türlü siyasi manipülasyondan uzak tutmanın herkesin en asli sorumluluğu olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu sorumluluğumuzu mağdur çocuklarımızın unutulma haklarını da gözeterek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Milletvekillerimizin çocuklarımıza dair konuları takip ederken bu hassasiyetle yaklaşmalarını önemsiyorum. Kadınlar ve çocuklarla ilgili her türlü konu, siyaset üstü bir meseledir. Çocuklarımızın iyiliği için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu, bana ulaşan tüm milletvekilleri çok iyi bilir. Samimi bir niyetle beni arayıp da ulaşamayan hiçbir milletvekilimiz yoktur. Ancak çocuklarımızın siyaset malzemesi haline getirilmesini kabul edemem. Çocuklarımızın, koruma adı altında suistimal edilmesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak asla müsamaha göstermem. Gizlilik kararlarına rağmen onları ifşa edecek herhangi bir teşebbüsü iyi niyetli göremem. Bizim bu konuda tek bir amacımız var, üstün yararı ilkesini gözeterek çocuklarımızın mümkün olan en iyi şartlarda korunmasını ve bakımını sağlamak."

"KADINLARIN ÖNÜNDEKİ YASAKLARI VE ENGELLERİ TEKER TEKER KALDIRDIK"

Göktaş, kadın hakları konusunda büyük mesafe katettiklerini belirterek, çok yakın bir zamana kadar Türkiye'de kadınların başörtüsü nedeniyle eğitim haklarından mahrum bırakıldıklarının, yasakçı ve vesayetçi zihniyet yüzünden eğitim, istihdam ve temsiliyet haklarından uzaklaştırıldıklarının altını çizdi.

Kadın haklarından dem vuranların, yıllarca bu adaletsizliklere sessiz kaldıklarını, kız çocukları ve kadınların, yıllardır terör örgütlerinin kirli emellerine feda edildiğini ve geleceklerinin çalındığını dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır bunlara göz yumanlar, nasıl aynı zamanda kadın yoksulluğundan, kadın hakkından bahsedebiliyor? Kadınlar hakkında bizi haksız ithamlarla hedefe alan vekillerimize, biraz da Diyarbakır annelerinin seslerine kulak vermelerini öneriyorum. Sizin nazarınızda onlar kadın değil mi? Herkesin dönüp kendi karnelerine bakmalarını öneriyorum. Bu ülkede kadınlar için verilen mücadelede kimlerin nerede durduğunu milletimiz gayet iyi biliyor. Bu vesayet düzeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mücadele etti, bu yasaklara son verdi. Eğitimden sağlığa, siyasetten akademiye, adaletten kültür ve sanata hayatın her alanında kadınların önündeki yasakları ve engelleri teker teker kaldırdık."

Bugün kadınların, her alanda söz sahibi olduklarını ifade eden Göktaş, "Bu elbette, hedeflerimizin tamamına ulaştığımız anlamına gelmiyor. Ancak yasaklarla bize yıllar kaybettirenleri de tarih asla unutmayacaktır." dedi.

Kadın konukevlerinin doluluk oranının yüzde 70 olduğunu dile getiren Göktaş, "Yerel yönetimlerin de kadın konukevi açma zorunluluğu var. Bakıyoruz, sizin belediyeleriniz kadın konukevi açmak bir yana, açılmış olanları da kapatıyor" diye konuştu.