Bakan Göktaş'tan "Türkiye'de bir ilk" duyurusu! Aile ve evliliğe dair müjde planı

07 May 2024 12:38 - Güncelleme : 07 May 2024 12:40

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, bakanlıklar önümüzdeki döneme dair eylem planlarını açıkladı. Bu isimlerden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oldu. Göktaş, toplumsal yapının temeli olan aileye dair eylem planı hazırladıklarını duyurdu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN "TÜRKİYE'DE BİR İLK" DUYURUSU!

Türkiye'de bir ilk olacağını ifade eden Bakan Göktaş ayrıntıları 15 Mayıs'ta yayınlayacaklarını belirtti. Göktaş'ın Türkiye'de bir ilk adı altında duyurduğu "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin detayları şu ifadelerle açıkladı:

"Aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda tüm kurumların topyekun çaba göstermesi ve ortak sorumluluk alması gerekmektedir. Bu kapsamda bütüncül ve sistemli önlemler almak hedefiyle kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkısıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduk. Vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor."

Bakan Göktaş, ayrıca değişen küresel riskler karşısında direnen aile yapısına dair özellikle gençler ve orta yaşlarla daha fazla iletişim ağı açılacağını ifade etti. Bu hedefte özellikle çok fazla sayıda çeşitli illerde panel, şura, seminer ve etkinlik gerçekleştireceklerini vurguladı. İlk hedefte 2024 ve 2028 yılları arasında eylem planlarının aktif olacağını belirten Göktaş, aile içi şiddetin, gençlerdeki bağımlılığında bu noktada takipçisi olup en alt seviyeye düşürerek çalışmaları devreye sokacaklarını belirtti.