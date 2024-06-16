Bakan Güler, kahraman Mehmetçikle bayramlaştı

16 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 14:44

Dünya Kurban Bayramı'nı böyle kutladı: Eller Filistin için semaya açıldı

Dünya Kurban Bayramı'nı böyle kutladı: Eller Filistin için semaya açıldı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında hudut hattındaki Mehmetçikle kıldı.

Millî Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında kıldı.

KURBAN KESİMİNE KATILDI

Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile geceyi hudut hattında geçiren Bakan Yaşar Güler, namazın ardından gerçekleştirilen kurban kesimine katıldı. Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Mehmetçiklerimizle bayramlaştı.