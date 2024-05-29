Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Nur ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiilî Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etmek üzere İzmir’e gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile görüşme gerçekleştirdi.

45 ülkeden 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı' halk günü İzmir Seferihisar'da icra edilmişti. Tatbikatın seçkin gözlemci günü öncesi son provayı şehit ve gazi yakınları izledi.

Senaryo gereği gece başlayan hava hücum harekatına devam edildi, top ve komuta kontrol araçları havadan helikopterlerle taşındı. Amfibi hedef sahasındaki muhasım denizaltının tespiti ve talim torpidosu atışı gerçekleştirildi. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu atışları yapıldı.

Mayın avlama gemisinin tespit ettiği mayının otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhisi ve imhasının ardından amfibi harekatı destekleyen topçu ve helikopterler atış gerçekleştirdi.

Denizde arama kurtarma faaliyetlerinin ardından deniz altından TGC Anadolu'ya sıhhi tahliye icra edildi.