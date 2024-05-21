Bakan Güler'den Reisi'nin öldüğü helikopter enkazıyla ilgili açıklama geldi: İlk görsel temas 02.36'da sağlandı

21 May 2024 14:49 - Güncelleme : 21 May 2024 15:00

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının gerçekleştiği bölgeyi tespit eden AKNCI İHA ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"AKINCI İHA'NIN HAZIRLANMASI TALİMATI VERİLDİ"

İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere diğer İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına bir kez daha Allah’tan rahmet; dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti halkına ve kederli ailelerine başsağlığı dileyen Güler, “Olayın haber alınmasını müteakip İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladık, bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA’nın da hazırlanması talimatı verildi" ifadelerini kullandı.

"TÜM SİLAH ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM"

AKINCI İHA'nın saat 23.30’da Batman’dan havalanarak saat 00.12’de İran hava sahasına giriş yaptığını belirten Bakan Güler, "İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36’da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50’de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır. Görevini başarıyla tamamlayan AKINCI İHA’mız, saat 06.45’te Türkiye hava sahasına giriş yapmıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve İranlı makamlar ile yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket eden, hızlı bir reaksiyon ortaya koyarak görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor; hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum” dedi.