Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'de 28 Şubat süreci mağdurlarıyla buluştu. Programda konuşan Gürlek, 28 Şubat döneminin Türkiye için zor bir süreç olduğunu belirterek, o günleri unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

Dinle Özetle

Bakan Gürlek'ten 'Unutmayacağız' diyerek net mesaj: Yasakların mağdurlarıyla buluştu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 108

HABERİN ÖZETİ Bakan Gürlek'ten 'Unutmayacağız' diyerek net mesaj: Yasakların mağdurlarıyla buluştu Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'de 28 Şubat mağdurlarıyla buluşarak, o dönemde yaşanan hak mahrumiyetlerini hatırlattı ve benzer ayrımcılıkların bir daha yaşanmayacağı sözünü verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'de 28 Şubat süreci mağdurlarıyla bir araya geldi. Bakan Gürlek, 28 Şubat dönemini "zor günler" olarak nitelendirerek, başörtüsü ve inanç temelli hak mahrumiyetlerini (eğitim, kamu görevi, sağlık hizmeti, törenlere katılım) vurguladı. Geçmişin unutulmayacağını ancak benzer ayrımcılıkların tekrar yaşanmayacağını ve mücadele edileceğini belirtti. Türkiye'nin bu dönemleri geride bıraktığını ve vatandaşların haklarının korunmaya devam edeceğini ifade etti.

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİK"

Bakan Gürlek konuşmasında, "Gerçekten çok zor günlerden geçtik. Üniversitelerde başörtüsü nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler oldu.Kamu görevinde bulunan birçok kişi baskılar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı. O günleri yaşayan sizler bu dönemin en yakın şahitlerisiniz" ifadelerini kullandı. 28 Şubat sürecinde insanların inançları ve kıyafetleri nedeniyle çeşitli hak mahrumiyetleri yaşadığını vurgulayan Gürlek, "Başörtüsü sebebiyle üniversiteye giremeyen öğrenciler, kamu görevinden uzaklaştırılan vatandaşlarımız oldu. Hatta başörtüsü nedeniyle sağlık hizmeti alamayan, oğlunun askerlik yemin törenine katılamayan annelerimiz vardı. Biz bu günlerden geçtik" dedi. Türkiye'nin artık o dönemleri geride bıraktığını belirten Gürlek, "Milletimizin iradesiyle artık bu ülkede kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğramasına izin verilmeyecek. O günleri unutmayacağız ama bir daha yaşanmaması için de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN HAKLARINI KORUYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Gürlek, "Millet sevdasıyla çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler de üzerimize düşeni yaparak vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi. Program sonunda Bakan Gürlek, 28 Şubat mağdurlarıyla sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti.