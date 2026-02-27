Menü Kapat
Bakan Gürlek'ten 'Unutmayacağız' diyerek net mesaj: Yasakların mağdurlarıyla buluştu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, memleketi Nevşehir'e ziyarette bulunarak 28 Şubat süreci mağdurlarıyla bir araya geldi ve o günleri andı. Başörtüsü nedeniyle eğitim, kamu görevi ve hatta sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanların olduğunu vurgulayan Gürlek, o günlerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ:
27.02.2026
27.02.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'de 28 Şubat süreci mağdurlarıyla buluştu. Programda konuşan Gürlek, 28 Şubat döneminin Türkiye için zor bir süreç olduğunu belirterek, o günleri unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİK"

Bakan Gürlek konuşmasında, "Gerçekten çok zor günlerden geçtik. Üniversitelerde başörtüsü nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler oldu.Kamu görevinde bulunan birçok kişi baskılar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı. O günleri yaşayan sizler bu dönemin en yakın şahitlerisiniz" ifadelerini kullandı. 28 Şubat sürecinde insanların inançları ve kıyafetleri nedeniyle çeşitli hak mahrumiyetleri yaşadığını vurgulayan Gürlek, "Başörtüsü sebebiyle üniversiteye giremeyen öğrenciler, kamu görevinden uzaklaştırılan vatandaşlarımız oldu. Hatta başörtüsü nedeniyle sağlık hizmeti alamayan, oğlunun askerlik yemin törenine katılamayan annelerimiz vardı. Biz bu günlerden geçtik" dedi. Türkiye'nin artık o dönemleri geride bıraktığını belirten Gürlek, "Milletimizin iradesiyle artık bu ülkede kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğramasına izin verilmeyecek. O günleri unutmayacağız ama bir daha yaşanmaması için de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Gürlek'ten 'Unutmayacağız' diyerek net mesaj: Yasakların mağdurlarıyla buluştu

"VATANDAŞIMIZIN HAKLARINI KORUYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Gürlek, "Millet sevdasıyla çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler de üzerimize düşeni yaparak vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi. Program sonunda Bakan Gürlek, 28 Şubat mağdurlarıyla sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti.

ETİKETLER
#nevşehir
#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#28 Şubat Süreci
#Başörtüsü Mağdurları
#Hak Mahrumiyetleri
#Gündem
