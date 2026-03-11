Bakan Hakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşıyla görüştü

Kategoriler
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan ile Avusturyalı Bakan Beate Meinl-Reisinger arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi.
Ayrıca, Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Türkiye’yi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.