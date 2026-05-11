Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Bakan İbrahim Yumaklı'dan orman yangını önlemi için vatandaşlara çağrı: Ateş yakmayalım!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin alınan tedbirleri açıklarken vatandaşlara uyarıda bulundu. Ayrıca İbrahim Yumaklı orman personeli ve sivil müdahale ekiplerinin arttığını bildirdi.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:31

Tarım ve Orman Bakanı , yaz mevsiminde olası orman yangınlarında alınan tedbirlere ilişkin konuştu. Cumhuriyet tarihinin en güçlü yangınla mücadele dönemini vurgulayan İbrahim Yumaklı şunları söyledi:

HAVA ARAÇLARININ KRİTİK ÖNEMİ

Geçen yıla göre hava aracı sayımızı artırarak 161'e ulaştık. Su atma kapasitemizde 462 ton oldu. Bizim coğrafyamızın şartları gereği özellikle helikopterlerin hızlı müdahale ve manevra kabiliyetleri açısından çok büyük önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu yüzden konumlandırmaları yaparken hem kara araçlarımızı hem hava araçlarımızı biraz önce söylemiş olduğum iklim risklerinin bize getirmiş olduğu her türlü hususu dikkate alarak yapıyoruz.

Hava araçlarımızın erişimini, suya erişimini kolaylaştırmak için 4852 gölet ve havuz oluşturduk. Bugün uğurlayacağımız araçlarla birlikte 1953 aracılık 878 iş makinesi ve 2766 ilk müdahale aracıyla 5600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız. Tabii sadece bunlar değil orman içlerinde yollar farklı tesislerin oluşturulması da bu müdahale süresini aşağı çekecek. Sadece bunlar da değil ormanların içlerinde 776 gözetleme kulesi var. Üç yüz seksen sekiz kamerayla ormanlarımızı ve insansız avarışlarımızla yedi yirmi dört takip ediyoruz.

PERSONEL SAYISINDA ARTIŞ

Tabii bütün bu teknolojik imkanların ötesinde en büyük gücümüzün insanımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Fedakar orman çalışanı kardeşlerimiz, gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimiz, gönüllülerimiz ve en önemlisi de gerek bu mücadelelerde fiilen ve de fiziken yanımızda olarak gerekse bizlere dualarıyla destek olan kıymetli duyarlı vatandaşlarımız. Bu yıl orman personeli sayımız 28 bine çıktı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

2025 yılı verilerine göre, orman yangınların maalesef ki yüzde 91'i insan unsuru taşıdı. Bu nedenle tekrar bütün vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında hangi sebeple olursa olsun ateş yakmayalım. Sadece sizlere gösterilen alanlarda piknik ve diğer dinlenme ihtiyaçlarımızı giderelim. İzmarit atmayalım, anız yakmayalım. En küçük bir ihmalkarlığın büyük felaketlere yol açabileceğini unutmayalım.

Şüpheli bir husus fark edildiğinde en yakın güvenlik birimlerine hangi kamu personelini görürseniz ona ve 112'ye bunları ihbar edebilirsiniz, söyleyebilirsiniz.

