Bakan Işıkhan duyurdu: 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

19 Ağustos 2024 10:18 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

"30'U YERLİ ÜRETİM 39 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK"

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; grip aşısı, immünglobulin, kronik böbrek yetmezliği ilacı, kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve antibiyotikler yer alıyor.