Bakan Işıkhan'dan Yenidoğan çetesi açıklaması! Hastanelerin sözleşmeleri feshedildi, ödemeler durduruldu

21 Ekim 2024 12:40 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenidoğan çetesiyle anlaşma yapan hastanelerin sözleşmelerin feshedildiğini, ödemelerin de durdurulduğunu açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Işıkhan, yenidoğan bebek çetesi ve bu çeteyle anlaşma yapan hastanelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ"

Cimer başvurusu ile birlikte 2023'te sürecin başlatıldığını söyleyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başlandı.

Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi.

İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Şafak Hastanesi'nin ile sözleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.

Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına blokeler kondu.

Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.