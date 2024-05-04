Bakan Kacır savunma sanayiyi işaret etti! 'Ateş çemberi içinde...'

04 May 2024 14:27 - Güncelleme : 04 May 2024 14:31

Bakan Şimşek’ten KDV denetimi ile ilgili paylaşım: Vergi kaçırana taviz yok!

Bakan Şimşek’ten KDV denetimi ile ilgili paylaşım: Vergi kaçırana taviz yok!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Rhofa Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş Fabrika Açılış Töreni’nde konuştu.

Mehmet Fatih Kacır, teknoloji ve savunma sanayi alanındaki yatırımlardan bahsederek Türkiye'nin bekasının yerli projelerle tamamlanacağını söyledi.

''ATEŞ ÇEMBERİ İÇİNDE...''

Bakan Kacır şu açıklamaları yaptı:

''Uyguladığımız uzun vadeli politikalarla sanayi ve teknolojide ülkemize çağ atlatacak adımlar atıyoruz. Firmalarımızın Ar-Ge ve teknoloji odaklı projelerine 12 Milyar lira destek sağladık.

Ateş çemberi içinde güvenli bir liman olan Türkiye'nin bekası, ancak savunma sanayinde milli ve özgün teknolojiler geliştirmekle mümkündür.''