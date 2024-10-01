Bakan Kacır'dan Lübnan'a çağrı cihazı saldırısı hakkında açıklama: Türkiye yeni adım atıyor

01 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:05

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda İsrail-Lübnan arasındaki gerilime ilişkin açıklama yapıyor. Hizbullah'a gerçekleştiren çağrı cihazları konusuna ilişkin konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin cihaz denetiminde yeni adımlar attığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı​ Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Kacır, İsrail-Lübnan gerilimine değindi. Lübnan​'da yapılan siber ve çağrı cihazlarına saldırı konusunda Türkiye'nin yeni adımlar attığı belirtildi. Bakan Kacır, cihaz denetiminde yeni aşamaya geçtiklerini ve sıkı denetim yapıldığını söyledi.

Bakan Kacır, "İsrail saldırıları etik ve ahlaki değerler üzerine yükselmeyen teknolojinin insanlık için ancak felaket olacağına dair tarihte yaşadığımız bir örnektir. Önümüzdeki dönemlerde Meclis gündemindeki ilk işlerden birinin Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacağını, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacağını belirtti. Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız." diye konuşmasına devam etti.

BAYRAKTAR TB3 VE ANKA-3'TAN İLK UÇUŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi.

Bakan Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar." dedi.

BYD YATIRIMI

Çin otomobil devi BYD'nin Türkiye yatırımı hakkında konuşan Bakan Kacır, "2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, "Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi." dedi.