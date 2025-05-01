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 | Murat Makas

Bakan Kacır'dan TEKNOFES'te Kuzey Kıbrıs'a övgü: Bilişim adası yapabiliriz

TEKNOFEST 2025 KKTC görkemli bir şekilde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2025 töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Kuzey Kıbrıs’ı hep birlikte bilişim adası yapabiliriz" dedi.

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Bakan Kacır'dan TEKNOFES'te Kuzey Kıbrıs'a övgü: Bilişim adası yapabiliriz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 15:21

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2025 KKTC'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Günün önemine değinen Bakan Kacır, Emperyal güçlerin, uluslararası aktörlerin on yıllardır sürdürdüğü inkar politikasına inat, el ele, omuz omuza, tek yürek, tek bileğiz. Kıbrıs Türkleri bizim ezeli ve ebedi kardeşlerimizdir. Şairin veciz ifadesiyle, Benim iki bayrağım var, Gölgesi üstüme düşer, Biri Anamur’da gurup, Biri Girne’de şafaktır. Benim iki bayrağım var, Biri yurdumun tapusu, Biri kan bedeli, haktır. Biri dudaklarımda duam, Biri gözlerde amindir, Biri güneş gibi sıcak, Biri ay gibi serindir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'dan TEKNOFES'te Kuzey Kıbrıs'a övgü: Bilişim adası yapabiliriz

Bakan Kacır açıklamalarına şöyle devam etti:
Mehmetçiklerin, mücahidlerin omuz omuza çarpıştığı, kanlarının kanlarına karıştığı Kıbrıs Barış Harekatından 51 yıl sonra TEKNOFEST’i burada, Lefkoşa’da gerçekleştirmemiz, Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi ve adadaki ebedi Türk varlığının nişanesidir. Bu vesileyle Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’a Allah’tan rahmet diliyor, Kıbrıs Türkünün haklı davasında yanında duran tüm devlet adamlarımızı şükranla anıyorum. Bu topraklarda Türk varlığı yaşasın diye can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor, her birine şükranlarımı sunuyor, sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Bizleri muhabbetle kucaklayan, Lefkoşa’dan Girne’ye, Mağosa’dan Lefke’ye bu meydana gelerek bizleri bağrına basan Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Bakan Kacır'dan TEKNOFES'te Kuzey Kıbrıs'a övgü: Bilişim adası yapabiliriz

"BU YENİ DÖNEMDE HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR KUVVETLİYİZ"

Tarihin akışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirten Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Alışılagelmiş küresel düzen çatırdıyor, güç dengeleri değişiyor. Tabiri caizse oyun yeniden kuruluyor. Dünya yeniden inşa edilirken tarih ve talih Türkiye’yi çağırıyor. Bu yeni dönemde hiç olmadığımız kadar kuvvetliyiz. Başkalarının yazdıkları senaryolarda kendisine biçilen rolü oynayan değil, oyunları bozan, oyun kuran, sözü güçlü, gücü tesirli bir ülkeyiz. Bu gücün arkasında, iman var, inanç var, azim var, gayret var. Bu gücün arkasında özgüven var. Bu gücün arkasında, Bayraktarla, Akıncıyla, Hürkuşla, Hürjetle, Atakla Gökbeyle, Kaan’la, Kızılelmayla gökyüzüne vurduğumuz mühür var" dedi.

Bakan Kacır'dan TEKNOFES'te Kuzey Kıbrıs'a övgü: Bilişim adası yapabiliriz

"KUZEY KIBRIS’I HEP BİRLİKTE BİLİŞİM ADASI YAPABİLİRİZ"

Bakan Kacır, şu ifadeler kullandı:

51 yıl önce ambargolarla bileği bükülecek zannedilen, askerine telsiz dahi üretemez sanılan Türk milleti, boyun eğmemiş, Milli Teknoloji Hamlesiyle İHA’larını, uydularını, jet motorlarını, helikopterlerini, füzelerini, çıkarma gemilerini, otomobillerini kendi imkanlarıyla üretmeyi başarmıştır. İnanıyorum ki genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacaklar. Yeter ki biz onların yanında olalım. İşte bu TEKNOFEST’te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı, aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs’ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz. 100 binden fazla üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleriyle bu topraklar dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi olabilir. İnsanımızın, imal ettiğimiz ürünlerin dünyaya erişimini kısıtlayabileceğini sananlar, ürettiğimiz, işlediğimiz, değer kattığımız veriye, dijital ürün ve hizmetlere dur diyemezler. Böylelikle bir yandan Kuzey Kıbrıs’ın refahını artırırken, bir yandan da haksız izolasyonların teknoloji çağında artık tümüyle anlamsız olduğunu tüm dünyanın görmesini sağlayabiliriz. Ar-Ge ve inovasyon alanında elde ettiğimiz tüm deneyimi Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşmaya, 106 teknopark, 11 bin 500 teknoloji girişimi, 290 bin kişilik Ar-Ge ordusuyla sahip olduğumuz kabiliyeti kardeş topraklarla buluşturmaya hazırız."

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