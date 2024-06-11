Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.
Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen magandalara sert tepki! İnsanlık göremeyeceksiniz...
İstanbul Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesen iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek aracın içini görmek istedi. Hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kalan ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İki magandaya ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yasa peşlerinde" dedi.
Bostancı yan yolda dün bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.
Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istedi.
AMBULANS ŞOFÖRÜ ÇARESİZ KALDI
Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.
BAKAN KOCA TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu iki magandaya ilişkin paylaşım yaptı. Skandala tepki gösteren Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.