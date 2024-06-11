Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen magandalara sert tepki! İnsanlık göremeyeceksiniz...

BAKAN KOCA TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu iki magandaya ilişkin paylaşım yaptı. Skandala tepki gösteren Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.