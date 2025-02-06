Bakan Kurum depremzedelere mesaj! 'Verdiğimiz sözü tutacağız'

06 Şubat 2025 06:34 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 06:38

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Depremzedelere sözümüz var o sözü tutacağız" dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman'da anma törenine katıldı. Bakan Kurum törende depremin meydana geldiği saat 04.17'de büyük bir acıyla uyandıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Tüm Türkiye hep beraber 11 ile koştuk. Bir olduk beraber olduk 11 ilimizin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele içerisinde olduk" dedi.

"ŞEHİRLERİMİZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

A Haber'e konuşan Kurum depremzedelere söz verdiklerini hatırlatarak, "Onlara sözümüz var. O sözü Allah'ın izniye tutacağız. İnşallah şehirlerimiz eskisinden daha güçlü olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat ve motivasyonlarla çalışıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ACI HİÇ GEÇMEDİ"

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu Kurum mesajında şu ifadeleri kullandı yer verdi: "2 yıl önce gördüklerimiz karşısında yaşadığımız acı hiç geçmedi. Ve o acı da bizim en büyük gücümüz oldu. Böyle bir felaket bir daha yaşanmasın diye o acıyı ne aklımızdan ne de kalbimizden atmayacağız. Adıyaman'da 2 yıl önce tüm Türkiye'nin sarsıldığı dakikalarda sokaktaydık. Şehitlerimiz için yürüdük, dua ettik. Allah milletimize böyle zor günleri bir daha yaşatmasın. Deprem şehitlerimizin ruhu şâd olsun."