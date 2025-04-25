Bakan Kurum İstanbul’da en çok hasar alan 5 ilçeyi paylaştı!

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarına dair son bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, toplamda 6 bin 539 binadan hasar ihbarı aldıklarını ve yapılan incelemeler sonucunda bin 473 binanın hasarsız, 101 binanın ise az hasarlı olarak belirlendiğini ifade etti. Bakan Kurum en çok hasar alan binaları da paylaştı…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Bakan Murat Kurum, "En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101'i az hasarlı olarak tespit edildi.

En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu."

Öte yandan İstanbul sallanmaya devam ediyor. Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33’te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi. Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.