Bakan Kurum'dan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili açıklama! Yaraları en kısa sürede saracağız

20 Temmuz 2024 12:09 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:31

Sağanak yağış, saat 21.20’den itibaren il merkezinin iç kesimleri, Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde aşırı yağışlar neticesinde sel ve heyelan olayları meydana geldi.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sel felaketi nedeniyle köprülerde hasar oluştu, çok sayıda bölgede küçük çaplı sel yaşandı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa İl Koordinasyon Toplantısında konuştu. Ekiplerin Giresun'da sahaya inerek hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Birçok ilçede hasarlar meydana geldi.

Yerleşim yerlerinde bir evimiz yıkıldı 4 ev hasar gördü. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok.

Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Selin yaralarını en kısa sürede gidermek için çalışacağız.

Sel sebebiyle Giresunlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını süratle yapacaklar" ifadelerini kullandı.