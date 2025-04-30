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 | Özge Sönmez

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına cevap! 'Alanların hepsi Türk vatandaşı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi civarına inşa edilen konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, Sazlıdere civarına yapılan konutların Kanal İstanbul ile bir ilgisi olmadığını açıkladı.

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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına cevap! 'Alanların hepsi Türk vatandaşı'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 13:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul projesi civarına yapılan konutlarla ilgili iddialara cevap verdi. Kurum, konutların Kanal İstanbul projesi ile bir ilgisi olmadığını belirtti. Konutları alanların ise hepsinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

"HEPSİ TÜRK VATANDAŞI"

Kurum "Bu projenin kanal İstanbul ile uzaktan yakından ilgili yoktur. O konutlar seçim meydanlarında sözünü verdiğimiz sosyal konut projesidir. Yani onların söylediği gibi Araplara ya da başka ülke vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. İstanbul’da şu anda 44 bin konutun inşası devam ediyor. Arnavutköy ilçesinde de 28 bin konutun inşası hızla devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu projenin Kanal İstanbul ile uzaktan yakından alakası yoktur." " ifadelerini kullandı.

"O ÜLKELERDE NE REKLAMI YAPILIYOR BİLMİYORUM"

Bir basın mensubunun "O ülkelerde reklam yapıldığı iddiası var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kurum, "O ülkelerde ne reklamı yapılıyor bilmiyorum. Onlar daha çok İngiltere’deki, Almanya’daki, İtalya’daki reklamları takip ediyorlar. İşlerine gelince o tarafa, işlerine gelince Ortadoğu’daki reklamlara bakıyorlar. Daha önce de Ortadoğu’dan gelen turistlerin ülkemizde yerinin olmadığına dair çalışmalar yapıyorlardı. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimize verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz" dedi.

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