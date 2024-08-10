Bakan Kurum'dan muhalefete sert yüklendi! 'Biz milletimiz için çalışırken onlar Paris'te keyif çatıyor'

10 Ağustos 2024 12:36 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:55

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milletin her istediğini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Kurum, "Yeni sosyal konutları yapacağız.

Milletimiz bizden ne istiyorsa orada olduk. Kocaeli’deki deprem riski olan 14 bin konutu tamamladık.

"SÖZ VERDİK Mİ TUTARIZ"

Biz söz verdik mi o sözü gerçekleştirmek için gece gündüz çalışanlardanız. 3 ay içerisinde projelerimizi bitiriyoruz ve vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.



Rüyalarınızı gerçekleştirmek için 7/24 çalışacağız bize çalışmak milletimizin elini sımsıkı tutmak düşer" dedi.

"ÇAKILI ÇİVİLERİ YOK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris'te bulunan ve 2 günlüğüne 600 bin euroya kiralanan Palais Galliera'da eğlence düzenlemesini sert bir dille eleştiren Kurum şunları söyledi: "Öyle bir muhalefet var ki tek bir çakılı çivileri yok.

Depremzede kardeşlerimizi yüzüstü bıraktılar. Biz milletimiz için 7/24 çalışırken onlar Roma'da günlerini gün ediyor.

Biz deprem dönüşümü için gece gündüz çalışırken, onlar Paris'in balo salonlarında keyif çatıyor.

Romaya para var ama SGK borçlarınızı ödeyin deyince yok."

HAFTALIĞI 249 BİN EURO

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlik büyük ses getirdi.

Haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlik adeta CHP'nin 'after party'sine dönüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.