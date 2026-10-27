TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:10

Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: "Sıfır atık projesi küresel başarı"

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Sıfır Atık projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin seferberliğe dönüştüğünü belirten Bakan Kurum, "Bu yıl proje başladığından beri 520 milyon ambalajı ekonomimize yeniden kazandırdık" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığının düzenlediği “Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi Programı”nda konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: "Sıfır atık projesi küresel başarı"

Bilgi Okunma süresi 2 saniyeye düşürüldü.
Bakan Kurum'un son dakika açıklamasının detayları henüz gelmedi.
Bilgi Okunma süresi 2 saniyeye düşürüldü.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Bu yıl proje başladığından beri 520 milyon ambalajı ekonomimize yeniden kazandırdık. Sıfır Atık projesi Seferberliğe dönüştü.

İklim değişikliği ile mücadele güçlü bir mücadele gerektiriyor. İnsanlığın doğa ile barışması gerektiği inancıyla insanlığı davet ediyoruz. Kuraklıkla mücadele eden bir ülkeyi de, deniz seviyelerinin yükselmesinden endişe eden bir devleti de Antalya'daki COP31'e davet ediyoruz.

Diyalogla yol haritamızı belirleyerek iradeyi güçlendirecek ve bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz. COP31'de ne söyleyeceğiz? Artık taahhütleri eyleme geçme zamanıdır. 

10 önceliği Antalya'da konuşacağız. Önceliğimiz Sıfır Atık. Ana başlıklardan biri olacak. Küresel atık üretiminde artışı yarı yarıya indireceğiz. Döngüsel malzeme kullanım oranını 2035 yılına kadar yüzde 15'e çıkaracağız. Denizlerimiz ve okyanuslarımı korumak. Buralar bizim karbon yutak alanlarımız.

Gıda Güvenliği. Rusya - Ukrayna krizinde dünya Türkiye'nin tahıl ambarındaki girişimini konuşuyor. İklime dayalı tarımı yaygınlaştırma amacı ile hareket ediyoruz.

İklim dirençli şehirler. Binaların enerji kullanım oranını yüzde 25 azaltmak hedefimiz. İller Bankası ile sörf uygulamasını hayata geçirdik. Bunun yanında iklim uygulama köprüsünü hayata geçiriyoruz. Projeden finansmana erişime kadar tüm bağlantıları geliştireceğiz. Enerji krizi arkasından enflasyonu getiriyor. Ülkelerin yaşamadığı tarihi enflasyonla ülkeleri karşı karşıya bırakıyor."

Son dakika haberinin detayları gelecek...

ETİKETLER
#Bakan Kurum
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.