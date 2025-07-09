Bakan Memişoğlu açıkladı! İşte 2. etap sağlık personeli atama tarihi

Sağlık personeli atama takviminde sıra 18 bin alıma geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu merakla beklenen konu ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. 2. etap sağlık personeli atama tarihi hakkında konuşan Memişoğlu, eylül ayını işaret etti.

"18 BİN ATAMA İÇİN İLANIMIZ OLACAK"

Bakan Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi ve başvuruların önümüzdeki aylarda başlaması için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu paylaştı.