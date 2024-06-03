Bakan müjdeyi verdi: Ücretsiz olacak!

03 Haziran 2024 15:31 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Ankaralıları yakından ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Marmaray ve Başkentray'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

"YOLCU KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ!"

Uraloğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Kurban Bayramı Tatilinde Trenlerin Yolcu Kapasitesini Artırıyoruz! 14,15,16 ve 22, 23 Haziran tarihlerinde; Ankara-İstanbul; Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setleri ile 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlayacağız.

"ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK"

14-23 Haziran tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlere 15 bin 800 kişilik 280 ek vagon ilave edeceğiz. Ayrıca; Marmaray, Başkentray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatlarımız da bayram süresince vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek."