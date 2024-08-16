Bakan Murat Kurum'dan korkutan deprem açıklaması! İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon ev sağlıksız durumda

16 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:58

Suriye'de 5.2 şiddetindeki deprem İskenderun ve çevresinde de hissedilirken derinliği 7.16 km olarak ölçüldü

Suriye'de 5.2 şiddetindeki deprem İskenderun ve çevresinde de hissedilirken derinliği 7.16 km olarak ölçüldü

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25'inci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

17 Ağustos depreminin yaşandığı gece yüreklerin dağlandığını belirten Kurum, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Akabinde kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, önemli uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

Ülke olarak son 120 yılda 80 bin canın depremlerde toprağa verildiğini anımsatan Kurum, "Bizim için 1999 Marmara Depremi bir milat oldu. Aynı zamanda 2002 yılından sonra şehirciliğe olan bakış açımızı değiştirdi. 1999 depreminden sonra yaptığımız düzenlemelerle Türkiye'nin güçlü, dirençli ve sağlıklı şehirlerini inşa etme sürecini başlattık. Ülkemizde, çok önemli yasal düzenlemeleri ve yeni uygulamaları hayata geçirdik" diye konuştu.

"2 MİLYON KONUT ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Bu kapsamda, depreme dair 6 temel çalışmanın ülkenin geleceği için önem taşıdığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

Deprem yönetmeliğini hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. AFAD Başkanlığımızı kurduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı.

2011 yılında yaşanan Van Depremi sonrası Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Bununla beraber Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızı kurduk. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ne özel bir genel müdürlük ihdas ettik ve tüm bu çalışmalar, afet sonrası değil, afet öncesi önlem çalışmalarımız oldu.

Tabii bugün tüm Türkiye'de 36 milyon bağımsız birim, 31 milyon konut var. Bunun da yaklaşık 6 milyon bağımsız birimi risk altında, 2 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor.

"YENİDEN İNŞA SÜREÇLERİ TAMAMLADI"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2012'de 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle başlattıkları kentsel dönüşüm çalışmalarını, "siyaset üstü" ve "milli bir beka" meselesi olarak gördüklerini dile getirdi.

"Ülkemizin dört bir yanında yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizi muhalefetin tüm engelleme çabalarına rağmen azim ve kararlılıkla sürdürdük.

Bu kapsamda belediyelerimiz ve özel sektörümüzle el ele vererek, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 3,4 milyon modern ve depreme dayanıklı yeni konut inşa ettik. Şehirlerimizin çehresini baştan aşağı değiştirdik. Bugün, sahada inşası devam eden 250 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutumuzu, en sağlam, en güvenli ve sağlıklı şekilde inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Elazığ, Malatya ve İzmir'de meydana gelen depremlerde, Giresun, Kastamonu, Sinop, Rize, Bartın'da yaşanan sel felaketlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında "yeniden inşa" sürecini tamamladıklarını vurgulayan Kurum, "Bu şekilde, milyonlarca vatandaşımızın sıcak yuvalarında geleceğe güvenle bakmalarını sağladık.

İnşa ettiğimiz konutlar, ülkemizin yarınları için bir güvence, dünyada ise sağlıklı konut üretmenin önemli bir modeli oldu" dedi.

"2035'E KADAR 6,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANACAK"

Bakan Kurum, inşa ettikleri sosyal konutlarla afet riskini azaltmanın yanı sıra gecekondulaşmayı önlediklerini, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İnşallah, yatay mimari, engelsiz yaşam, yeterli sosyal donatı ve teknik altyapı alanları, çevrenin korunması, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirlik anlayışıyla 2035 yılına kadar toplamda 6,5 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlamış olacağız.

Başta deprem bölgesi olmak üzere, ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı kalmayacak şekilde çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"OLASI İSTANBUL DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER"

Bakan Kurum, özellikle İstanbul'un bir deprem gerçeği olduğuna işaret ederek, "Bu gerçekten hareketle şunu üzülerek söylüyorum, olası bir İstanbul depremi sadece şehrimizi değil tüm Marmara'yı hatta ve hatta tüm Türkiye'yi etkileyecektir.

Çünkü ülke ekonomimizin gücü büyük oranda İstanbul'umuzda, bu bölgede yani Marmara'dadır. İstanbul'da yaşanacak bir deprem gerek ekonomik, ticaret ve turizmde gerekse eğitim, savunma ve ulaşımda çok ciddi sıkıntılara yol açacaktır" diye konuştu.