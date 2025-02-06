Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı: KYK 1 milyondan fazla depremzedeyi misafir etti

06 Şubat 2025 14:55 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:58

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtlar Kurumu olarak 1 milyondan fazla depremzedeyi misafir ettiklerini bildirdi.

6 Şubat deprem görselleri ikinci yıldönümüyle beraber gündeme geldi! Kahramanmaraş depremi ile ilgili fotoğraflar

6 Şubat deprem görselleri ikinci yıldönümüyle beraber gündeme geldi! Kahramanmaraş depremi ile ilgili fotoğraflar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te düzenlenen 6 Şubat 2023 depremi anma programında depremzedelere sağlanan hizmetler ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, deprem anından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu olarak 1 milyondan fazla depremzedeyi misafir ettiklerini söyledi. Osman Aşkın Bak, 2025 sonuna kadar 400 bine yakın konutun tamamlanmış olacağını söyledi.

Devletin ve hükümetin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Bak, "Yeni hastaneler ve yatırımlar yapılıyor. Hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz. Milletimiz felaket sonrası Cumhurbaşkanımıza güvendi ve destek verdi. Muhalefetin deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik tutumu ise kabul edilemez" şeklinde konuştu.

KREDİ YURTLAR KURUMU 1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞI MİSAFİR ETTİ

Deprem sonrası dayanışmanın önemine değinen Bakan Bak, "Deprem anından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu olarak 1 milyondan fazla vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ettik. Sıcak yemek, yatak gibi tüm ihtiyaçları sağladık. Devletimizin gücü ortada. Avrupa'da küçük bir felaket olduğunda yaşanan çaresizliği görüyoruz. Ancak bizde Cumhurbaşkanımızın liderliği ve toplumun dayanışma ruhu sayesinde bu süreç başarıyla yönetildi" ifadelerini kullandı.

KİLİS'E KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜJDESİ

Bakan Bak, Kilis'te kız öğrenciler için yeni bir yurt inşa edileceğini belirterek, "Arkadaşlarımız yer tahsisini yaptı. Hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz. Milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu.