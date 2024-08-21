"Bakan Mehmet Şimşek istifa etti" iddiası gündem oldu! İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

21 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:15

İnternet haber siteleri ve sosyal medyada dün "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği" yönünde bir haber dolaşıma sokulmuştu. Yazar Erol Mütercimler tarafından ortaya atılan iddiada, iki hafta önce istifa ettiği öne sürülen Bakan Şimşek’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ikna çabası sonucu görevinde kaldığı ileri sürülmüştü.

"TEDİRGİNLİK VE GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYA YÖNELİK..."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yaptığı açıklamayla söz konusu iddiayı yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabınran yapılan açıklamada haber "dezenformatif" olarak nitelendirildi.

Açıklama metninde şu ifadelere yer verildi: "Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."