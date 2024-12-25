Bakan Tekin'den mülakat açıklaması! 'Usulsüzlük yok'

25 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:21

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bakan Tekin, mülakat, ücretli öğretmenlik ve Suriyeli öğrencilerle ilgili konuştu. Tekin mülakat mağduru adaylar için "Mağduriyet olması için usulsüzlük olması lazım usulsüzlük yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​ AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Mülakat mağdurları, ücretli öğretmenlik ve yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili konuşan Tekin, 'Ücretli öğretmenlikle alakalı bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.

"MÜLAKATLARDA USULSÜZLÜK YOK"

Mülakat mağduru adaylarla ilgili konuşan Tekin, "Bana mülakatta haksızlık yapıldı diyorsa mağdur edilmiştir itiraz süreçlerinin değerlendirilir. Kimliği gizli olarak adı memleketi herhangi torpil iddiası olacak şeyleri gizli mülakat yaptık ve jüri de gizli. Kimsenin erişebileceği bir durum yok. Bu bir tedbir. Mağduriyet olması için usulsüzlük olması lazım usulsüzlük yok. Başka ilde sınava giren benden yüksek aldı diyor olabilir bu bir mülakat. Bunu düşünen varsa resmi olarak başvursun gerekeni yaparız.

"BÜTÇE SORUNU ORTAYA ÇIKTI"

Ücretli öğretmenlerle ilgili sorulan soruya yanıt veren Tekin, "Konuyla ilgili bir bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu konuyu çözmeye çalışıyoruz" dedi.