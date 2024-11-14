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Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması! Bugün itibariyle başladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Kasım 2024 16:17 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:26
Bakan Tekin&#039;den öğretmen ataması açıklaması! Bugün itibariyle başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Tercih başvuru sürecinin 20 Kasım saat 16:30'da sona ereceği duyuruldu.

Milli Eğitim BakanıYusuf Tekin​ sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih​ Sürecimiz Başlıyor!

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:30'da sona erecektir.

Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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