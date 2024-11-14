Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması! Bugün itibariyle başladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Kasım 2024 16:17 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:26
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Tercih başvuru sürecinin 20 Kasım saat 16:30'da sona ereceği duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor!
Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:30'da sona erecektir.
Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."
Kaynak: Tgrthaber.com