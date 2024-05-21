Bakan Tekin'in makam aracı TEM'de ciple çarpıştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 12:55 - Güncelleme : 21 May 2024 13:00
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı, TEM Otoyolu’da ciple çarpıştı. Bakan Yusuf Tekin’in araçta bulunmadığı kazada yaralanan olmadı.
Korkutan kaza TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı olduğu öğrenilen otomobil ile aynı istikamette giden C.A. yönetimindeki cip çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobil bariyerlere savrulurken, cip yolun sağ şeridine savruldu. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sol ve sağ şeridin kazaya karışan araçlar nedeniyle kapalı olduğu yolda trafik akışı orta şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı