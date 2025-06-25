Bakan Tunç 10. Yargı Paketi ile ilgili detayları paylaştı! 'Cezasızlık algısı ortadan kalkacak'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç yaptığı açıklamada '1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak. Cezasızlık algısı ortadan kalkacak' ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "TBMM'de taslağı kabul edilen yeni düzenlemeye göre; 2 yıl hapis cezası alan en az 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alan 9 gün hapiste yatacak. Bu kapsamda en son 10. Yargı Paketiyle Denetimde Serbestlik’te yeni bir döneme geçerek toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.
Doğumdan itibaren 6 ay geçen ve toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlü kadınlar cezasını konutunda çekebilecek.