Bakan Tunç açıkladı: Belediye başkanına saldıran şüpheliler gözaltına alındı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel’e saldırı soruşturmasında 2 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
Trabzon'un Tonya ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Osman Beşel (61), mesai saatine uymadıkları iddiasıyla haklarında tutanak tutturduğu 63 ve 64 yaşındaki 2 memur tarafından makam odasında saldırıya uğradı.
2 GÖZALTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e saldırı soruşturması kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
"ŞİDDETLE KINIYORUM"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, “Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.
Başkan Beşel hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.