Bakan Tunç açıkladı: Hamile kadına şiddet şüphelisi tutuklandı

22 Ağustos 2024 01:48 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 01:52

Manisa'da dayak yiyen hamile kadın ilk kez konuştu! Yardım etmediği için eleştirilen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

Manisa'da dayak yiyen hamile kadın ilk kez konuştu! Yardım etmediği için eleştirilen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadının sokakta eşi tarafından darbedilmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce 18 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Olayda yaralanan kadının hamile olduğu ve tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, “Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir” ifadelerini kullandı.