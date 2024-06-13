Bakan Tunç duyurdu! HSK, 4 bin 9 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi 

13 Haziran 2024 21:24 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 21:27

ÖSYM Başkanı Ersoy ve Bakan Tunç duyurdu: Sınav sürecinde yapılan dezenformasyonla ilgili hukuki süreç başlatıldı!

ÖSYM Başkanı Ersoy ve Bakan Tunç duyurdu: Sınav sürecinde yapılan dezenformasyonla ilgili hukuki süreç başlatıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2024 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, kararnameye ilişkin bilgilerin kısa süre içinde HSK'nın resmi internet sitesinde (http://hsk.gov.tr) yayımlanacağını belirtti.

Tunç, açıklamasında yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına adaletin tecellisi yolunda başarılar dileyerek, kararnameyi hâkim ve savcılar ile aileleri, yargı camiası ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.

Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak.

Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum.

Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun.